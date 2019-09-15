У Києві через футбол можуть обмежити роботу кількох станцій метро



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Обмеження можуть ввести після закінчення футбольного матчу, що проходитиме на НСК «Олімпійський»

Можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях «Палац Спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого»

У Києві сьогодні, 15 вересня, у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК «Олімпійський» можливі обмеження в роботі метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Як повідомляється, після закінчення футбольного матчу на НСК «Олімпійський», який розпочнеться о 17:00, можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях «Палац Спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

«Після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів», - йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, 16 вересня у Києві у зв'язку з приїздом президента Словаччини Зузани Чапутової можливі обмеження дорожнього руху. Тимчасові обмеження можливі у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Подільському, Шевченківському районах столиці. Також можуть обмежити рух Бориспільським шосе.

Додамо, 15-16 вересня у Києві обмежать рух транспорту Хрещатиком від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської. Обмеження руху триватиме до 7-ї години ранку 16 вересня.