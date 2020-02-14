У Києві до Дня Героїв Небесної сотні пройде виставка дитячих малюнків



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На виставці експонуватимуться роботи гуртківців закладів позашкільної та загальної середньої освіти столиці

У приміщенні Київської міської державної адміністрації із 17 до 21 лютого триватиме виставка дитячих малюнків до Дня Героїв Небесної сотні.

Організаторами виставки є Департамент освіти і науки, Київський Палац дітей та юнацтва, громадська організація «Родини Небесної сотні». Про це повідомляє пресслужба КМДА.

На виставці експонуватимуться роботи гуртківців закладів позашкільної та загальної середньої освіти столиці. Малюнки різні за стилем виконання та символьним наповненням; виконані фарбами, олівцями чи фломастерами; відображають різне сприйняття дітьми подій 6-річної давнини. Проте усі вони об’єднані спільною темою – пам’яттю про Героїв Небесної сотні.

Нагадаємо, що День Героїв Небесної сотні відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні.

Пам’ятний день встановлено указом президента України від 11 лютого 2015 року з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.

Місце проведення: вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх.