Адвокат Януковича Бабіков, призначений у ДБР, збрехав і має бути звільнений – Княжицький документ



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Народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Микола Княжицький

Бабіков був адвокатом Януковича і брав активну участь в судовому процесі, як його захисник

Адвокат Януковича Олександр Бабіков, який був призначений першим заступника директора ДБР, публічно збрехав, коли заперечував свій конфлікт інтересів у справах Майдану. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook пише народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Микола Княжицький.

Він повідомив, що надіслав відповідне звернення до президента Зеленського щодо порушення законодавства при призначенні Бабікова на посаду першого заступника директора ДБР. Княжицький, зокрема, посилається на журналістське розслідування програми «Слідство. інфо», яке доводить активне залучення Бабікова до захисту Януковича.

«Брехня та маніпуляції, на жаль, характерні для політики Зеленського. Це черговий раз підтвердила історія із заступником голови ДБР Бабіковим», - заявив нардеп.

Княжицький додав, що коли лише призначили Бабікова, то всі хто цікавиться справами Майдану, родини «Небесної Сотні» вказували на те, що в нього є конфлікт інтересів, оскільки він був адвокатом Януковича.

Сам Бабіков публічно це заперечував. Напередодні журналісти програми «Слідство. інфо» навели докази того, що Бабіков був адвокатом Януковича і брав активну участь в судовому процесі, як його захисник.

«Тобто Бабіков відверто збрехав. Впевнений, що він усвідомлював, що його брехню можна легко спростувати. Просто він чітко розуміє основу політики Зеленського – обманюй, маніпулюй і тобі нічого за це не буде. Брехня і безкарність Зеленським і його командою доведена до абсолюту», - наголосив депутат.

Політик упевнений, що призначення Бабікова - це провокація влади, яка націлена на знущання над родинами «Небесної Сотні». «Це призначення є просто продовженням політики дискредитації Майдану та цінностей Революції Гідності. Спочатку суди повипускали з СІЗО всіх затриманих високопосадовців, яких підозрюють в організації масових вбивств на Майдані. Як наприклад керівника СБУ Києва та Київської області генерала Щеголєва, який і підписав наказ на проведення на Майдані антитерористичної операції», - нагадав Княжицький.

«Після цього, прикриваючись обміном полоненими, з СІЗО вийшли бійці «Чорної роти» «Беркуту», які безпосередньо вбивали протестувальників. І частина з них нещодавно зухвало повернулись в Київ, вимагаючи від влади «правильно» розслідувати справи Майдану. Їх, до речі, так ніхто і не затримав», - зазначив Княжицький.

Він також наголосив, що «саме для такого «правильного» розслідування Зеленському і потрібен Бабіков в ДБР».

Княжицький також опублікував звернення до президента щодо порушення законодавства під час призначення Бабікова.