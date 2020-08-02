У Києві до ранку перекрили рух на Дегтярівській



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві до ранку перекрили рух на Дегтярівській

На вулиці Дегятярівській влаштовуватимуть верхній шар покриття

Із 21:00 2 серпня до 6:00 3 серпня на частині вул. Дегтярівської перекрили рух у зв'язку з ремонтними роботами.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на «Київавтодор».

«На вулиці Дегятярівській влаштовуватимуть верхній шар покриття. Дорожники працюватимуть вночі, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух на частині вулиці між розв’язкою на перетині вул. О. Довженка та О. Теліги і вул. Є. Мірошниченко буде перекрито», – йдеться в повідомленні.

Об’їхати ремонтну зону можна такими маршрутами:

вул. Дегтярівська – вул. О. Довженка – вул. А.Цедіка – вул. Є. Мірошниченко – вул. Дегтярівська;

вул. Дегтярівська – вул. Парково-Сирецька – вул. Дорогожицька – вул. О. Теліги – вул. Дегтярівська.

Комунальна корпорація перепрошує за незручності.

Нагадаємо, у Києві з 1 серпня діятимуть обмеження руху на проспекті Степана Бандери, вулиці Великій Китаївській та на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності. Там проводитимуть ремонтні роботи.