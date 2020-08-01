В Києві з 1 серпня обмежують рух на двох вулицях та транспортній розв'язці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Причина - проведення ремонтних робіт

У Києві з 1 серпня діятимуть обмеження руху на проспекті Степана Бандери, вулиці Великій Китаївській та на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності. Там проводитимуть ремонтні роботи.

Про це повідомляють у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, на проспекті Степана Бандери частково обмежать рух із 00:00 1 серпня до 23 серпня. Там розпочинають ремонт ділянки між шляхопроводом на вулиці Богатирській і проспектом Оболонським.

Старт робіт - у ніч проти суботи. Оновлюватимуть покриття у напрямку вул. Олени Теліги. Під час робіт рух обмежуватимуть частково. Роботи на ділянці триватимуть орієнтовно 3 тижні.

Крім того, із 7:00 1 серпня до 10:00 12 серпня на вулиці Великій Китаївській частково обмежать рух. Там розпочинається середній ремонт. Покриття дорожники оновлюватимуть на ділянці між вулицею Грабовського і Стратегічним шосе.

Також із 1 серпня рух транспорту обмежать в районі транспортної розв’язки на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності. Обмеження руху на зазначеній ділянці дороги орієнтовно триватиме до 25 вересня.