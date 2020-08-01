У Тернополі відмовилися посилювати карантин



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З понеділка, 3 серпня, підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичайному режимі

Сесія міськради збереться на позачергову сесію

У Тернополі міська рада збереться на позачергову сесію, щоб прийняти рішення про законність внесення міста в «червону» зону.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті міськради.

«З понеділка, 3 серпня, підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичайному режимі. При цьому закликаємо жителів дотримуватися санітарно-епідеміологічних умов, зокрема маскового режиму, проводити температурні скринінги працівників і відвідувачів, забезпечувати дезінфекцію приміщень», – йдеться у повідомленні.

При цьому в міській раді переконують, що показники захворюваності вже знизилися.

«Середня кількість тестувань методом ПЛР становить 78,1 (показник повинен бути не менше 24); коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить 11,1 (показник – 11); показник динаміки зростання випадків інфікування – 12,5 (показник – 10) «, – додали в міськраді.

Тим часом, показник зайнятості ліжок пацієнтами з коронавірусом менше норми для «червоної» зони майже вдвічі.

Нагадаємо, влада Луцька, який потрапив до «червоної зони» за поширенням коронавірусної інфекції, виявила небажання посилювати карантинні обмеження зупиняючи громадський транспорт та закриваючи громадські заклади.

Як повідомлялося, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

Коронавірус в Україні

Всього 71056

Одужали 39308

Хворіють 30039

Померли 1709

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Нагадаємо, станом на ранок 31 липня в Україні зафіксовано 1 090 нових випадків коронавірусу.

Одужали – 598, померли – 20.

Загалом одужали 38 752 особи, летальних випадків – 1 693.

У Києві виявлено хворих 110. Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області і 147 – на Львівщині, 82 – на Рівненщині.