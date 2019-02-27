У Києві хочуть провести інвентаризацію теплових та водопровідних мереж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У столиці зношена система тепломереж

Інвентаризація мереж дозволить провести моніторинг зношеності та виявити недоліки в існуючій системі водопостачання і теплопостачання міста

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань власності депутати погодили проект рішення, який передбачає впорядкування та утримання в належному стані теплових і водопровідних мереж столиці.

Як зазначили у Київраді, у місті існує ряд інженерних комунікацій, що не перебувають на балансі у жодного комунального або приватного відомства. Виявлення таких мереж дасть змогу теплопостачальним та водопостачальним організаціям оперативно реагувати у разі аварійного пошкодження мереж та надавати більш якісні послуги мешканцям столиці.

«Інвентаризація мереж дозволить провести моніторинг зношеності та виявити недоліки в існуючій системі водопостачання і теплопостачання міста. Окрім того, ми повинні мати точний облік мереж для розробки міських програм щодо оновлення систем водо- і теплопостачання Києва. Відтак, інвентаризація та прийняття на баланс відповідних відомств безхазяйних мереж, буде слугувати точкою відліку в обрахунку проектно-кошторисної документації для заміни мереж на більш сучасні», - зазначив співавтор проекту рішення, депутат Київради Святослав Кутняк.

Згідно з проектом рішення, надавачі послуг з теплопостачання, водопостачання та водовідведення - КП «Київтеплоенерго», ПрАТ «АК «Київводоканал» відповідно, а також КК «Київавтодор» - мають створити комісії для виявлення безхазяйних теплових та водопровідних мереж на території Києва і забезпечити їхнє належне утримання.

Проект рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Як заявив нещодавно мер Києва Віталій Кличко, у 2019 році у столиці планують замінити 100 кілометрів зношених тепломереж.