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    Новини

    У Києві масштабні покоси зелених зон (фото)

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    Покоси зелених зон столиці - У Києві масштабні покоси зелених зон (фото)
    Покоси зелених зон столиці
    Фото: Київзеленбуд

    Київзеленбуд приводить до ладу столичні газони

    Працівники підприємств КО «Київзеленбуд» після рясних дощів у Києві займаються покосами зелених зон. Про це повідомляє прес-служба організації.

    Зазначається, що «зеленбудівці» працюють, не покладаючи рук, і в дощ, і в вихідні.

    «Рясні дощі цієї весни посприяли швидкому зросту трави, тож наразі по місту йдуть масштабні покоси на усіх наших зелених зонах. Охайні газони - красиве місто», - розповіли в «Київзеленбуді».

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    У Києві масштабні покоси зелених зон (фото)
    У Києві масштабні покоси зелених зон (фото)
    У Києві масштабні покоси зелених зон (фото)
    У Києві масштабні покоси зелених зон (фото)
    У Києві масштабні покоси зелених зон (фото)
    У Києві масштабні покоси зелених зон (фото)
    У Києві масштабні покоси зелених зон (фото)
    У Києві масштабні покоси зелених зон (фото)
    У Києві масштабні покоси зелених зон (фото)

    Як повідомлялося, 7 травня близько 5:00 охорона парку «Перемога» затримала крадійку, котра знищувала тюльпани на партерній частині парку. 

    Київ благоустрій Київзеленбуд рослини
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