У Києві масштабні покоси зелених зон (фото)



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Покоси зелених зон столиці Фото: Київзеленбуд

Київзеленбуд приводить до ладу столичні газони

Працівники підприємств КО «Київзеленбуд» після рясних дощів у Києві займаються покосами зелених зон. Про це повідомляє прес-служба організації.

Зазначається, що «зеленбудівці» працюють, не покладаючи рук, і в дощ, і в вихідні.

«Рясні дощі цієї весни посприяли швидкому зросту трави, тож наразі по місту йдуть масштабні покоси на усіх наших зелених зонах. Охайні газони - красиве місто», - розповіли в «Київзеленбуді».

Як повідомлялося, 7 травня близько 5:00 охорона парку «Перемога» затримала крадійку, котра знищувала тюльпани на партерній частині парку.