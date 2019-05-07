У парку «Перемога» зловили злодійку, яка крала тюльпани (фото)



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На клумбі у парку жінка зірвала близько 20-ти тюльпанів Фото: КП УЗН Дніпровського району

Охорона парку передала зловмисницю правоохоронцям

Сьогодні, 7 травня, близько 5:00 охорона парку «Перемога» затримала крадійку, котра знищувала тюльпани на партерній частині парку. Про це повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дніпровського району.

Зловмисницю було передано представникам поліції.

«Велике прохання, якщо Ви бачите, що хтось пошкоджує майно парку чи намагається викрасти квіти, кущі чи дерева, телефонувати до органів поліції. Шануймо нашу працю та бережімо природу», - закликали «зеленбудівці».

Нагадаємо, раніше адміністрація Деснянського району разом із комунальниками і поліцією розробили спеціальний план дій проти вандалів, які викопують і знищують рослини.