У Києві мати знайшла свого сина повішеним у дворі будинку



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Тіло 29-річного чоловіка знаходилося під деревом

У Подільському районі Києва на вулиці Піхотній, 6 виявили труп чоловіка. Тіло знаходилося у дворі приватного будинку під деревом.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов 9 квітня близько 22:30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, жінка, яка проживала в цьому будинку, зателефонувала в поліцію і повідомила, що вона знайшла свого сина мертвим. Він також проживав за вказаною адресою. Лікарям, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

Тіло знаходилося під деревом, а на шиї була петля, зроблена з дроту. Другий кінець дроту був прив'язаний до дерева. Чоловікові було 29 років.

Що саме стало причиною такого вчинку - невідомо.

Нагадаємо, квітня недалеко від вулиці Жмеринської знайшли повішеного чоловіка.