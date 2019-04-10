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    У Києві мати знайшла свого сина повішеним у дворі будинку

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    У Києві мати знайшла свого сина повішеним у дворі будинку

    Тіло 29-річного чоловіка знаходилося під деревом

    У Подільському районі Києва на вулиці Піхотній, 6 виявили труп чоловіка. Тіло знаходилося у дворі приватного будинку під деревом.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов 9 квітня близько 22:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, жінка, яка проживала в цьому будинку, зателефонувала в поліцію і повідомила, що вона знайшла свого сина мертвим. Він також проживав за вказаною адресою. Лікарям, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

    Тіло знаходилося під деревом, а на шиї була петля, зроблена з дроту. Другий кінець дроту був прив'язаний до дерева. Чоловікові було 29 років.

    Що саме стало причиною такого вчинку - невідомо.

    Нагадаємо, квітня недалеко від вулиці Жмеринської знайшли повішеного чоловіка.

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