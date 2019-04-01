На залізничному мосту у Києві повісився чоловік (фото, відео)



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Фото: Інформатор

Страшну знахідку виявив машиніст поїзда

У понеділок, 1 квітня, недалеко від вулиці Жмеринської у Святошинському районі Києва знайшли тіло чоловіка. Близько 9:00 в поліцію повідомили, що чоловік без ознак життя висить в петлі на перилах мосту через залізничну гілку.

Про це повідомляє Інформатор.

Страшну знахідку виявив машиніст поїзда і подзвонив в поліцію.

Медики, які прибули на місце, констатували смерть, після чого в промзону прибули рятувальники, які зняли тіло з перил.

Загиблому було близько 55 років. При собі у чоловіка не було документів. За словами слідчих, на тілі немає слідів насильницької смерті. Тіло доставили в морг для більш докладної експертизи.

Нагадаємо, нещодавно в Києві продавець квітів повісився на роботі.