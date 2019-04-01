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    На залізничному мосту у Києві повісився чоловік (фото, відео)

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    На залізничному мосту у Києві повісився чоловік (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Страшну знахідку виявив машиніст поїзда

    У понеділок, 1 квітня, недалеко від вулиці Жмеринської у Святошинському районі Києва знайшли тіло чоловіка. Близько 9:00 в поліцію повідомили, що чоловік без ознак життя висить в петлі на перилах мосту через залізничну гілку.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Страшну знахідку виявив машиніст поїзда і подзвонив в поліцію.

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    Медики, які прибули на місце, констатували смерть, після чого в промзону прибули рятувальники, які зняли тіло з перил.

    Загиблому було близько 55 років. При собі у чоловіка не було документів. За словами слідчих, на тілі немає слідів насильницької смерті. Тіло доставили в морг для більш докладної експертизи.

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    На залізничному мосту у Києві повісився чоловік (фото, відео)
    На залізничному мосту у Києві повісився чоловік (фото, відео)
    На залізничному мосту у Києві повісився чоловік (фото, відео)
    На залізничному мосту у Києві повісився чоловік (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, нещодавно в Києві продавець квітів повісився на роботі.

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