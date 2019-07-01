У Києві молодик підрізав дівчину, з якою щойно познайомився за чаркою



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Дівчину знайшли у крові в непритомному стані

Після розпивання алкогольних напоїв між чоловіком та жінкою виникла сварка, у ході якої зловмисник вдарив потерпілу ножем

До поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Тетяни Яблонської у Солом’янському районі Києва лежить дівчина у крові. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції та лікарі.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили постраждалу у непритомному стані з ножовими пораненнями шиї. Свідки надали опис підозрюваного, якого напередодні бачили із потерпілою. Під час відпрацювання прилеглої території поліцейські побачили чоловіка, схожого за прикметами, та затримали його.

У ході поверхневого огляду у зловмисника виявили ніж. Підозрюваний пояснив, що із дівчиною він познайомився за кілька годин до конфлікту. У подальшому під час вживання спиртних напоїв між ними виникла суперечка, у результаті якої він дістав із кишені ніж та кілька разів вдарив її у шию.

Потерпілу негайно госпіталізували у лікарню.

28-річного уродженця Кіровоградської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння грабежів.

За даним фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку оголошено про підозру у скоєнні даного злочину. Зловмиснику загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо також, що у Деснянському районі Києва невідомий чоловік вдарив жінку ножем у живіт. На його пошуки зорієнтовані всі наряди столичної поліції.