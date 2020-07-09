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    У Києві на будівництві метро на Виноградар упав кран (фото)

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    Падіння крана на майданчику Київметробуду - У Києві на будівництві метро на Виноградар упав кран (фото)
    Падіння крана на майданчику Київметробуду
    Фото: Київ оперативний

    Деталі інциденту поки що невідомі

    У четвер, 9 липня, на майданчику «Київметробуду», де ведеться будівництво метро на Виноградар, впав будівельний автокран.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook. 

    Кран «приліг» на бік.

    За попередніми даними, ніхто із робітників не постраждав.

    Нагадаємо, 11 травня цього року у Києві на майданчику, де будують метро на Виноградар, перекинулася вантажівка.

    Нагадаємо, в кінці квітня мер столиці Віталій Кличко заявив, що будівництво метро на Виноградар перейшло в активну фазу.

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