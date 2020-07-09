У Києві на будівництві метро на Виноградар упав кран (фото)
Падіння крана на майданчику Київметробуду
Фото: Київ оперативний
Деталі інциденту поки що невідомі
У четвер, 9 липня, на майданчику «Київметробуду», де ведеться будівництво метро на Виноградар, впав будівельний автокран.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Кран «приліг» на бік.
За попередніми даними, ніхто із робітників не постраждав.
Нагадаємо, 11 травня цього року у Києві на майданчику, де будують метро на Виноградар, перекинулася вантажівка.
Нагадаємо, в кінці квітня мер столиці Віталій Кличко заявив, що будівництво метро на Виноградар перейшло в активну фазу.