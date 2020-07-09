У Києві на будівництві метро на Виноградар упав кран (фото)



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Падіння крана на майданчику Київметробуду Фото: Київ оперативний

Деталі інциденту поки що невідомі

У четвер, 9 липня, на майданчику «Київметробуду», де ведеться будівництво метро на Виноградар, впав будівельний автокран.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Кран «приліг» на бік.

За попередніми даними, ніхто із робітників не постраждав.

Нагадаємо, 11 травня цього року у Києві на майданчику, де будують метро на Виноградар, перекинулася вантажівка.

Нагадаємо, в кінці квітня мер столиці Віталій Кличко заявив, що будівництво метро на Виноградар перейшло в активну фазу.