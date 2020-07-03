На станцію метро «Лісова» чекає велика реконструкція



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Станцію «Лісова» реконструюють

Станцію «Лісова» з’єднають надземним переходом із ТРЦ

Станцію метро «Лісова» у Києві реконструюють та надбудують надземний пішохідний перехід з примиканням до торгово-розважального центру.

Про це стало відомо із розпорядженням КМДА № 944 від 01.07.2020 «Про реконструкцію станції метрополітену «Лісова» з надбудовою надземного пішохідного переходу та примиканням його до торговельно-розважального центру на вулиці Кіото у Деснянському районі міста Києва», яке підписав мер столиці Віталій Кличко.

Згідно з документом, роботи мають виконатися у 2020-2023 роках.

Замовником робіт визначено КП «Київський метрополітен».

Нагадаємо, Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації надав ТОВ «Жен Сан» містобудівні умови і обмеження (МУО) для проектування будівництва торгового центру з паркінгом біля станції метро «Лісова» (у тому числі, на території парку «Кіото»).

Як повідомлялося, кияни обурені через видалення дерев на місці будівництва торгово-розважального комплексу біля метро «Лісова».