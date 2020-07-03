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    На станцію метро «Лісова» чекає велика реконструкція

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    Станцію &laquo;Лісова&raquo; реконструюють&nbsp; - На станцію метро «Лісова» чекає велика реконструкція
    Станцію «Лісова» реконструюють 

    Станцію «Лісова» з’єднають надземним переходом із ТРЦ

    Станцію метро «Лісова» у Києві реконструюють та надбудують надземний пішохідний перехід з примиканням до торгово-розважального центру. 

    Про це стало відомо із розпорядженням КМДА № 944 від 01.07.2020 «Про реконструкцію станції метрополітену «Лісова» з надбудовою надземного пішохідного переходу та примиканням його до торговельно-розважального центру на вулиці Кіото у Деснянському районі міста Києва», яке підписав мер столиці Віталій Кличко.

    Згідно з документом, роботи мають виконатися у 2020-2023 роках.

    Замовником робіт визначено КП «Київський метрополітен».

    Нагадаємо, Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації надав ТОВ «Жен Сан» містобудівні умови і обмеження (МУО) для проектування будівництва торгового центру з паркінгом біля станції метро «Лісова» (у тому числі, на території парку «Кіото»).

    Як повідомлялося, кияни обурені через видалення дерев на місці будівництва торгово-розважального комплексу біля метро «Лісова».

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