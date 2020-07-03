Мобільний зв'язок 4G став доступний на дев’ятьох станціях київського метро (список)



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На станції «Академмістечко» система вже функціонує давно

Сьогодні, 3 липня, мер Києва Віталій Кличко разом з операторами мобільного ринку презентував роботу мобільного зв’язку стандарту 4G у київському метрополітені.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Сьогодні ми разом з операторами мобільного ринку України презентуємо запуск 4G зв’язку на 8 станціях київського метро. Як ви знаєте, на станції «Академмістечко» система вже функціонує і гарно себе зарекомендувала», - сказав Кличко.

Загалом зв’язок 4G працює відсьогодні на 9 станціях київського метро:

«Академмістечко», «Житомирська», «Святошин», «Героїв Дніпра», «Мінська», «Оболонь», «Сирець», «Дорогожичі», «Лук’янівська».

За словами мера, розвиток мережі 4G став можливим завдяки раніше укладеному договору між операторами і КП «Київський метрополітен». Оператори отримали право на модернізацію частини обладнання, встановленого на станціях метро, до стандарту 4G.

«Проект непростий і тривалий, оскільки в процесі задіяні великі гравці ринку, підрядник і держустанови. Обсяги роботи чималі. Але вже зараз можна говорити про суттєвий прогрес у розвитку інфраструктури зв’язку в київській підземці», - зазначив Кличко.

Мер зазначив, що такі приклади співробітництва держави з приватним сектором демонструють, що немає нічого неможливого і майбутнє - за розвитком і впровадженням технологій.

«Я дякую всім причетним до цієї важливої справи. А киян хочу привітати з тим, що наше місто стає ще більш технологічним і зручним для потреб мешканців», - сказав Кличко.