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    Мобільний зв'язок 4G став доступний на дев’ятьох станціях київського метро (список)

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    Мобільний зв'язок 4G став доступний на дев’ятьох станціях київського метро (список)

    На станції «Академмістечко» система вже функціонує давно

    Сьогодні, 3 липня, мер Києва Віталій Кличко разом з операторами мобільного ринку презентував роботу мобільного зв’язку стандарту 4G у київському метрополітені.

    Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

    «Сьогодні ми разом з операторами мобільного ринку України презентуємо запуск 4G зв’язку на 8 станціях київського метро. Як ви знаєте, на станції «Академмістечко» система вже функціонує і гарно себе зарекомендувала», - сказав Кличко.

    Загалом зв’язок 4G працює відсьогодні на 9 станціях київського метро:

    1. «Академмістечко»,
    2. «Житомирська»,
    3. «Святошин»,
    4. «Героїв Дніпра»,
    5. «Мінська»,
    6. «Оболонь»,
    7. «Сирець»,
    8. «Дорогожичі»,
    9. «Лук’янівська».

    За словами мера, розвиток мережі 4G став можливим завдяки раніше укладеному договору між операторами і КП «Київський метрополітен». Оператори отримали право на модернізацію частини обладнання, встановленого на станціях метро, до стандарту 4G.

    «Проект непростий і тривалий, оскільки в процесі задіяні великі гравці ринку, підрядник і держустанови. Обсяги роботи чималі. Але вже зараз можна говорити про суттєвий прогрес у розвитку інфраструктури зв’язку в київській підземці», - зазначив Кличко.

    Мер зазначив, що такі приклади співробітництва держави з приватним сектором демонструють, що немає нічого неможливого і майбутнє - за розвитком і впровадженням технологій. 

    «Я дякую всім причетним до цієї важливої справи. А киян хочу привітати з тим, що наше місто стає ще більш технологічним і зручним для потреб мешканців», - сказав Кличко.

    Віталій Кличко Київ метро мобільні оператори інтернет мобільний зв’язок
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