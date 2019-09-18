У Києві на двох вулицях відключили холодну воду
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба
Тимчасово відсутнє водопостачання на пр-ті Володимира Маяковського, 67, 69 та на вул. Толстого, 43
У Києві вранці 18-го вересня на двох вулицях відключили холодну воду.
Про це повідомляє диспетчерська служба Київводоканалу 1581.
Зазначається, що ремонтні бригади Київводоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пр-т. Володимира Маяковського, 67, 69;
- вул. Толстого, 43.
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба.
Більш детальну інформацію можна дізнатися, зателефонувавши до Диспетчерської служби Київводоканалу: 15-81, (044) 200-73-01.
Як повідомлялося, у столиці мешканці п’яти вулиць залишилися без води.