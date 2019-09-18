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    Новини

    У Києві на двох вулицях відключили холодну воду

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    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба - У Києві на двох вулицях відключили холодну воду
    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба

    Тимчасово відсутнє водопостачання на пр-ті Володимира Маяковського, 67, 69 та на вул. Толстого, 43

    У Києві вранці 18-го вересня на двох вулицях відключили холодну воду.

    Про це повідомляє диспетчерська служба Київводоканалу 1581.

    Зазначається, що ремонтні бригади Київводоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т. Володимира Маяковського, 67, 69;
    • вул. Толстого, 43.

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. 

    Більш детальну інформацію можна дізнатися, зателефонувавши до Диспетчерської служби Київводоканалу: 15-81, (044) 200-73-01.

    Як повідомлялося, у столиці мешканці п’яти вулиць залишилися без води.

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