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    У столиці мешканці п’яти вулиць залишилися без води

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    Пресслужба Київводоканалу зазначає, що орієнтовно строк ліквідації пошкоджень: одна доба - У столиці мешканці п’яти вулиць залишилися без води
    Пресслужба Київводоканалу зазначає, що орієнтовно строк ліквідації пошкоджень: одна доба

    Воду відключили у Подільському та Оболонському районах

    У Києві на п’яти вулицях у Подільському та Оболонському районах відключили воду. 

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    У Київводоканалі стверджують, що ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Костянтинівська, 53, 55;
    • вул. Юрківська, 8/12, 12/59;
    • вул. Оболонська, 7;
    • вул. Маршала Малиновського, 30, 32, 32-а;
    • просп. Героїв Сталінграду, 15-а, 17.

    Пресслужба Київводоканалу зазначає, що орієнтовно строк ліквідації пошкоджень: одна доба.

     

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