У столиці мешканці п’яти вулиць залишилися без води
Пресслужба Київводоканалу зазначає, що орієнтовно строк ліквідації пошкоджень: одна доба
Воду відключили у Подільському та Оболонському районах
У Києві на п’яти вулицях у Подільському та Оболонському районах відключили воду.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
У Київводоканалі стверджують, що ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Костянтинівська, 53, 55;
- вул. Юрківська, 8/12, 12/59;
- вул. Оболонська, 7;
- вул. Маршала Малиновського, 30, 32, 32-а;
- просп. Героїв Сталінграду, 15-а, 17.
Пресслужба Київводоканалу зазначає, що орієнтовно строк ліквідації пошкоджень: одна доба.