У Києві на Північному мості обмежать рух транспорту



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Північний міст у Києві відремонтують

На мості відбувається ремонт покриття

На Північному мосту в Києві частково обмежать рух транспорту у зв'язку з ремонтом покриття, повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації.

В міській адміністрації розповіли, що намагатимуться основні роботи завершувати до вечірньої години пік, аби не впливати на трафік. «Ми продовжуємо поточний ремонт покриття Північного мосту. Роботи виконуємо поетапно, мінімізуючи обмеження руху. Працюємо в напрямку Троєщини. Щоб менше впливати на трафік основні роботи маємо намір зробити до вечірніх годин пік. Під час робіт рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося у 2018 році, тротуари Північного мосту збиралися відремонтувати за чверть мільярда.