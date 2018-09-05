Тротуари Північного мосту у Києві відремонтують за чверть мільярда



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Північний міст у Києві

Ремонтуватиме міст фірма бізнесмена із «Альткома»

28 серпня КП «Київавтошляхміст» за результатами тендеру замовило ТОВ «Укртрансміст» ремонт Північного мосту через Дніпро і мосту через Десенку за 287,87 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

До кінця 2020 року виконають поточний середній ремонт тротуарів із заміною покриття, гідроізоляції прохожої частини, в тому числі в місцях зони огорож, водовідвідних лотків, перил та кріплень перильної огорожі. Гарантійний строк становить десять років.

За підсумковою відомістю ресурсів, найбільша сума у 43,47 млн грн піде на суміш Sentinel Nosing Mortar FC виробництва «Stirling Lloyd» (Британія) по 99 грн/кг (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Її ринкових цін немає у відкритих джерелах в Україні.

Ще 33,91 млн грн відведено на металеве перильне огородження по 87 тис. грн/т, а 32,56 млн грн – на металеве оцинковане бар’єрне огородження 720 кДж по 99 тис. грн/т.

У серпні на виграному іншою фірмою тендері КК «Київавтодор» щодо капітального ремонту Русанівського метромосту металеве перильне огородження коштувало стільки ж, однак металеве оцинковане бар’єрне огородження з невідомою утримувальною здатністю тоді було на третину дешевшим – 69 тис. грн/т.

Ремонтний матеріал Vandex Cemline MG4 виробництва «RPM Belgium Vandex Group» (Бельгія) на 16,96 млн грн купили по 113 грн/кг, ринкові ціни якого теж невідомі.

На заробітну плату піде 8,30 млн грн, тобто 3% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,3% – 943 тис./грн. Ціна угоди на 0,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 288,40 млн грн.

Єдиним конкурентом було столичне ПрАТ «Мостобудівне управління-3» киянина Сергія Крюка, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Засновником київської фірми «Укртрансміст» є Микола Ігорович Карнаков, керує нею Ігор Анатолійович Карнаков. Перший володіє ТОВ «Мобільні технології України» разом з Ігорем Абражаном, Євгеном Прудченком і Данилом Цейтльонком. А другий є підписантом і відомий як директор з виробництва ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком».

Фірма «Альтком» належить голландській фірмі «Альтком Б.В.» компанії «Altcom Global N.V.» і донецького ТОВ «Фінансово-промислова група «Альтком» Олександра Тісленка і Сергія Павлічєва. Основні тендерні перемоги групи «Альтком» припали на період, коли підготовкою до Євро-2012 курував віце-прем’єр Борис Колесніков.

Раніше з листопада 2017 року переможець «Укртрансміст» отримав підрядів виключно нинішнього замовника «Київавтошляхміст» і Полтавської САД на 47,52 млн грн.

Джерело: Наші гроші