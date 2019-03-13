У Києві на трьох вулицях зникла вода (адреси)



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На мережі холодного водопостачання сталися аварії

У середу, 13 березня, у Києві на мережі холодного водопостачання сталися аварії. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Ярославська, 39;

пр-т. Георгія Гонгадзе, 14;

вул. Академіка Єфремова, 23

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.