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    Новини

    У Києві на трьох вулицях зникла вода (адреси)

    • Розсилка
    У Києві на трьох вулицях зникла вода (адреси)

    На мережі холодного водопостачання сталися аварії

    У середу, 13 березня, у Києві на мережі холодного водопостачання сталися аварії. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Ярославська, 39;
    • пр-т. Георгія Гонгадзе, 14;
    • вул. Академіка Єфремова, 23

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.

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