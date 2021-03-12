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    У Києві найбільший прапор України припустили вдруге за тиждень

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    У Києві найбільший прапор України припустили вдруге за тиждень

    Прапор може залишитися приспущеним півтори доби – до ранку 14 березня

    Головний прапор України, встановлений у Києві, вдруге за тиждень приспустили через пориви вітру. Припущенним він буде до покращення погодних умов.

    Про це заявив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп, передає Офіційний портал Києва.

    Прапор може залишитися приспущеним півтори доби – до ранку 14 березня. Саме тоді синоптики прогнозують поліпшення погодних умов.

    «Ми продовжуємо піклуватися про наш прапор. Тому знову маємо приспустити його, щоб пориви вітру не пошкодили флагшток, на який дає навантаження підняте полотнище», – йдеться в повідомленні.

    Споруда флагштока є найбільшим в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора 16 на 24 метри.

    Найбільший у державі прапор України підняли в Києві 22 серпня 2020 року.

    У середу, 3 березня, прапор також спускали на кілька годин для проведення технічних робіт на флагштоку.

    Теги: прапор КМДА
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