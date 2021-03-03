Найбільший прапор країни спустять для проведення технічних робіт

Полотнище повернуть на місце за дві години

Через регламентні роботи на деякий час буде спущено найбільший прапор країни, встановлений на київських пагорбах. Про це заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

«Ми регулярно проводимо регламентні роботи для належної експлуатації головного прапора країни. Відповідно, на час їх здійснення спускаємо полотнище прапора для його огляду та необхідних робіт із флагштоком», – сказав чиновник.

Прапор не майорітиме над київськими схилами всього дві години – саме стільки знадобиться спеціалістам для всіх необхідних робіт.

Нагадаємо, на сьогодні споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Як повідомлялося раніше, на адміністративному кордоні в Херсонській області у небо над окупованою АР Крим в день спротиву окупації півострова 26 лютого активістами було запущено державний прапор України з посланнями для кримчан.