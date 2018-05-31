У Києві обмежено рух для вантажівок

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Обмеження для великовагових транспортних засобів введено у зв’язку з підвищенням температури повітря

Комунальна корпорація «Київавтодор» нагадує, що в період, коли температура повітря сягає більше ніж +28 ºС, вводиться обмеження руху по вулично-дорожній мережі Києва для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т з 10:00 до 22:00. Про це йдеться в повідомленні корпорації.

«Київавтодор» звертає увагу, що Управління патрульної поліції у Києві здійснює оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху по вулично-дорожній мережі столиці.

«Просимо всіх перевізників взяти інформацію до відома», - додали у «Київавтодорі».

Також зазначається, що обмеження вводиться відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.07.2012 № 1173 «Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря».