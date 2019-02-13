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    У Києві обмежено рух двома мостами

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    У Києві обмежено рух двома мостами

    Київавтодор виконує ремонт асфальтобетонного покриття

    Сьогодні, 13 лютого, у Києві буде частково обмежено рух транспорту двома мостами. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Це пов’язано з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття.

    Отже буде частково обмежено рух транспорту:

    • на Північному мосту через р. Дніпро з 10:00 до 13:00 у напрямку житлового масиву Троєщина, а також з 13:00 до 20:00 у напрямку житлового масиву Оболонь;
    • на Південному мостовому переході з 20:00 до 00:00 у напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе, а з 00:00 до 04:00 14 лютого у напрямку зі Столичного шосе на просп. Миколи Бажана.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Як повідомлялося, у Києві на вул. Академіка Туполєва дорожники виконують роботи з фрезерування старого асфальтобетонного покриття, влаштування конструкцій дорожнього одягу та монтажу мережі зовнішнього освітлення. Завершити всі роботи на проїзній частині, а також влаштування нового освітлення заплановано до кінця травня поточного року.

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