У Києві обмежено рух двома мостами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київавтодор виконує ремонт асфальтобетонного покриття

Сьогодні, 13 лютого, у Києві буде частково обмежено рух транспорту двома мостами. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Це пов’язано з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття.

Отже буде частково обмежено рух транспорту:

на Північному мосту через р. Дніпро з 10:00 до 13:00 у напрямку житлового масиву Троєщина, а також з 13:00 до 20:00 у напрямку житлового масиву Оболонь;

на Південному мостовому переході з 20:00 до 00:00 у напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе, а з 00:00 до 04:00 14 лютого у напрямку зі Столичного шосе на просп. Миколи Бажана.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як повідомлялося, у Києві на вул. Академіка Туполєва дорожники виконують роботи з фрезерування старого асфальтобетонного покриття, влаштування конструкцій дорожнього одягу та монтажу мережі зовнішнього освітлення. Завершити всі роботи на проїзній частині, а також влаштування нового освітлення заплановано до кінця травня поточного року.