На вул. Академіка Туполєва тривають ремонтні роботи (фото)



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Роботи з реконструкції вул. Академіка Туполєва Фото: Київавтодор

Київавтодор планує завершити роботи до літа

Сьогодні, 12 лютого, у Києві на вул. Академіка Туполєва дорожники виконують роботи з фрезерування старого асфальтобетонного покриття, влаштування конструкцій дорожнього одягу та монтажу мережі зовнішнього освітлення. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

Завершити всі роботи на проїзній частині, а також влаштування нового освітлення заплановано до кінця травня поточного року.

Раніше у «Київавтодорі» повідомили, що дорожньо-будівельний сезон 2019 року буде насиченим: дорожники завершать масштабні роботи як на перехідних об’єктах 2018-2019 років, так і розпочнуть роботи на нових, важливих для столиці об’єктах.