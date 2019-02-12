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    Новини

    На вул. Академіка Туполєва тривають ремонтні роботи (фото)

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    <span>Роботи з реконструкції вул. Академіка Туполєва</span> - На вул. Академіка Туполєва тривають ремонтні роботи (фото)
    Роботи з реконструкції вул. Академіка Туполєва
    Фото: Київавтодор

    Київавтодор планує завершити роботи до літа

    Сьогодні, 12 лютого, у Києві на вул. Академіка Туполєва дорожники виконують роботи з фрезерування старого асфальтобетонного покриття, влаштування конструкцій дорожнього одягу та монтажу мережі зовнішнього освітлення. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Завершити всі роботи на проїзній частині, а також влаштування нового освітлення заплановано до кінця травня поточного року.

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    На вул. Академіка Туполєва тривають ремонтні роботи (фото)
    На вул. Академіка Туполєва тривають ремонтні роботи (фото)
    На вул. Академіка Туполєва тривають ремонтні роботи (фото)
    На вул. Академіка Туполєва тривають ремонтні роботи (фото)
    На вул. Академіка Туполєва тривають ремонтні роботи (фото)
    Фото: Київавтодор

    Раніше у «Київавтодорі» повідомили, що дорожньо-будівельний сезон 2019 року буде насиченим: дорожники завершать масштабні роботи як на перехідних об’єктах 2018-2019 років, так і розпочнуть роботи на нових, важливих для столиці об’єктах.

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