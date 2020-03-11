У Києві оголошено штормове попередження



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Фахівці рекомендують киянам бути обережними під час сильного вітру

У Києві до кінця доби 11 березня очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, у Києві 11 березня вдень невеликий дощ. Температура близько 10°.

У Київській області вдень невеликий дощ. Температура 8-13°.

Раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання, подекуди - мокрий сніг.