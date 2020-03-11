Україну накриють дощі: прогноз погоди на 11 березня



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Прогноз погоди на 11 березня: в Україні буде вітряно і дощитиме

11 березня в Україні хмарно з проясненнями

В Україні 11 березня дощитиме, вдень очікується від 8 до 16° тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

11 березня в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у південній частині, вдень в Україні, крім півдня, невеликий дощ, у Карпатах та на Закарпатті помірний дощ.

У північних та центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с.

«У західних та Вінницькій областях вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, у Карпатах та на Прикарпатті від 4° тепла до 1° морозу; вдень 8-13° тепла, на півдні країни до 16°», - зазначається у повідомленні.

У Києві 11 березня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°.

У Київській області вдень невеликий дощ. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

Раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання, подекуди - мокрий сніг.