Україну накриють дощі: прогноз погоди на 11 березня
11 березня в Україні хмарно з проясненнямиВ Україні 11 березня дощитиме, вдень очікується від 8 до 16° тепла.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
11 березня в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у південній частині, вдень в Україні, крім півдня, невеликий дощ, у Карпатах та на Закарпатті помірний дощ.
У північних та центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с.
«У західних та Вінницькій областях вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, у Карпатах та на Прикарпатті від 4° тепла до 1° морозу; вдень 8-13° тепла, на півдні країни до 16°», - зазначається у повідомленні.
У Києві 11 березня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°.
У Київській області вдень невеликий дощ. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.
Раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання, подекуди - мокрий сніг.