  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україну накриють дощі: прогноз погоди на 11 березня

    • Розсилка
    Прогноз погоди на 11 березня: в Україні буде вітряно і дощитиме - Україну накриють дощі: прогноз погоди на 11 березня
    Прогноз погоди на 11 березня: в Україні буде вітряно і дощитиме

    11 березня в Україні хмарно з проясненнями

    В Україні 11 березня дощитиме, вдень очікується від 8 до 16° тепла.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    11 березня в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у південній частині, вдень в Україні, крім півдня, невеликий дощ, у Карпатах та на Закарпатті помірний дощ.

    У північних та центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с.

    «У західних та Вінницькій областях вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, у Карпатах та на Прикарпатті від 4° тепла до 1° морозу; вдень 8-13° тепла, на півдні країни до 16°», - зазначається у повідомленні.

    ukraine_92

    У Києві 11 березня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°.

    У Київській області вдень невеликий дощ. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

    Раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання, подекуди - мокрий сніг.

    прогноз погоди Укргідрометцентр вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ