Дихати небезпечно: рівень забруднення повітря у Києві зашкалює



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Порівняно з попереднім тижнем рівень забруднення повітря дещо підвищився

З 3-го по 7 березня у повітрі Києва зафіксоване перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій шкідливих домішок.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані стаціонарних постів спостережень.

Так, за минулий тиждень у повітрі зафіксовано перевищення:

завислих речовин – у 1,1-1,2 рази на площах Бессарабській і Перемоги та проспекті Перемоги (поблизу метро Святошин);

діоксиду сірки – у 2,5-2,8 рази на площах Перемоги, Деміївській, Бессарабській, вулиці Олександра Довженка, Оболонському проспекті; у 1,3-2,4 рази – на усіх інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де середньодобовий вміст не перевищував рівень ГДКс.д.;

оксиду вуглецю – у 1,3 рази на проспекті Перемоги;

діоксиду азоту – у 3,9-4,1 рази на вулиці Каунаській та Бессарабській площі; у 3,1-3,5 рази – на вулиці Інженера Бородіна, площах Перемоги і Деміївській, проспектах Перемоги та Оболонському, бульварі Лесі Українки; у 2,4-3,0 рази – на усіх інших постах міста, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось.

формальдегіду – у 2,0 рази на Оболонському проспекті та Деміївській площі; у 1,1-1,9 рази – на усіх інших постах міста.

«Всього на 16-ти стаціонарних постах обсерваторії, де проводились щоденні спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста, з 3 по 7 березня 2020 року було проаналізовано 1410 проб повітря. Порівняно з попереднім тижнем рівень забруднення атмосферного повітря за всіма домішками дещо підвищився», - повідомили фахівці.

Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у атмосфері, зазначили в обсерваторії.