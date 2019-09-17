У Києві паркан російського посольства знову взялися «звільняти» від колючого дроту
Колючий дріт намотали на наркан посольства у вересні 2014 року
У Києві паркан посольства РФ в Україні на Повітрофлотському проспекті вже вдруге намагаються «звільнити» від колючого дроту, що був намотаний ще в вересні 2014 року.
Про це повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що двоє робітників з розкладною драбиною зняли колючий дріт з воріт посольства.
При цьому на запитання кореспондента агентства, чому відбувається демонтаж конструкції, робітники коротко відповіли: «А питайте…» і далі спілкуватися відмовилися.
Як повідомлялося, конструкцію з колючим дротом на паркан посольства РФ в Україні встановили у 2014 році.
Раніше в ЗМІ повідомлялося, що вранці 23 липня з посольства Росії на Повітрофлотському проспекті в Києві зникла велика частина колючого дроту.
Варто також відзначити, що останні кілька років посольство було порожнім.