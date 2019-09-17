У Києві паркан російського посольства знову взялися «звільняти» від колючого дроту



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На запитання, чому відбувається демонтаж конструкції, робітники коротко відповіли: «А питайте…»

Колючий дріт намотали на наркан посольства у вересні 2014 року

У Києві паркан посольства РФ в Україні на Повітрофлотському проспекті вже вдруге намагаються «звільнити» від колючого дроту, що був намотаний ще в вересні 2014 року.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що двоє робітників з розкладною драбиною зняли колючий дріт з воріт посольства.

При цьому на запитання кореспондента агентства, чому відбувається демонтаж конструкції, робітники коротко відповіли: «А питайте…» і далі спілкуватися відмовилися.

Як повідомлялося, конструкцію з колючим дротом на паркан посольства РФ в Україні встановили у 2014 році.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що вранці 23 липня з посольства Росії на Повітрофлотському проспекті в Києві зникла велика частина колючого дроту.

Варто також відзначити, що останні кілька років посольство було порожнім.