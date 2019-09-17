Росія прискорила надання громадянства жителям Донбасу перед переговорами у «нормандському форматі», - розвідка



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ГУР: Таким чином РФ планує не допустити втрати свого впливу в регіоні в разі примусу її погодитися на окремі поступки щодо реалізації «мінських угод» і зберігає потенціал для подальшої агресії проти України

Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє, що Росія прискорила процес надання російського громадянства жителям окупованих районів Донбасу перед переговорами в «нормандському форматі» (Україна - Росія - Франція - Німеччина). Про це сказано у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).

«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування Збройних сил РФ вживає заходів для прискорення т.зв. «паспортизації» населення на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях шляхом зміни порядку проходження військової служби у складі 1 (Донецьк) і 2 ( Луганськ) армійських корпусів ВС РФ. Зокрема, з 1 жовтня в підрозділах російсько-окупаційних військ будуть служити тільки військовослужбовці з російськими паспортами і особи, які почали оформляти російське громадянство в установленому порядку», - сказано в ньому.

ГУР заявляє, що збільшенням кількості російських громадян на тимчасово окупованій території за рахунок місцевих жителів Росія намагається посилити свої позиції на міжнародних переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі.

У військовій розвідці зазначили, що таким чином РФ планує не допустити втрати свого впливу в регіоні в разі примусу її погодитися на окремі поступки щодо реалізації «мінських угод» і зберігає потенціал для подальшої агресії проти України.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік». Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.