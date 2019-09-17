Кличко заявив, що Київ зростає в міжнародних рейтингах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко наголосив, що основні напрямки спеціалізації столиці це - IT-технології, промисловість та креативна індустрія

Київ увійшов до топ-10 найуспішніших міст світу за рентабельністю бюджетних інвестицій, а також отримав відзнаку за зниження бюрократії, - очільник столиці

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що протягом кількох останніх років столиця України демонструє зростання позицій в міжнародних рейтингах.

Про це він сказав під час виступу на Investin Kyiv Forum2019, що проходить у Києві.

За словами мера, це свідчить про поліпшення умов для ведення бізнесу та інвестиційну привабливість міста.

«За результатами дослідження міжнародної організації «Transparency International» Київ увійшов до списку шести європейських столиць із найпрозорішим управлінням. З 26-ти міст. У рейтингу Світового банку Doing Business Київ, у порівнянні з минулим роком, піднявся на 5 позицій. У рейтингу придатності для життя - на 13 позицій. За результатами конкурсу «fDi Location Awards» Київ увійшов до топ-10 найуспішніших міст світу за рентабельністю бюджетних інвестицій, а також отримав відзнаку за зниження бюрократії. А у рейтингу «100 місць світу для подорожі в 2018 році: від найдорожчих до найдешевших» Київ очолив рейтинг міст світу для найбільш економної подорожі. Порівнювались витрати на проживання, харчування та напої, вартість таксі, а також на вирішення непередбачених медичних проблем», - наголосив Кличко.

Він зазначив, що столиця вже визначила основні напрямки спеціалізації міста. Це - IT-технології, промисловість та креативна індустрія.

«Основою майбутніх перетворень у столиці і в регіоні мають стати інноваційні високотехнологічні виробництва та сектор стартапів. Водночас, підтримка малого та середнього підприємництва сприятиме підвищенню позиції Києва за рейтингом Doing Business щодо легкості ведення бізнесу. А значить – і більшій довірі закордонних партнерів», - наголосив Кличко.

Під час форуму fDi Intelligence (підрозділ Financial Times) презентує систему GIS Planning. Це інноваційний продукт, розроблений в Силіконовій долині. Інтерактивна система, вбудована на веб-сайт https://www.kyivbusinessnavigator.com/, надає потенційним інвесторам докладну інформацію про можливості і потенціал Києва.