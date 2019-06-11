У столиці планують побудувати потужний сміттєпереробний комплекс



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Комплекс включатиме етап сортування сміття

Київ готує власний регіональний план управління відходами, що стане комплементарним Національній стратегії поводження з відходами.

Як повідомив під час прес-сніданку заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, столиця планує збудувати сміттєпереробний комплекс, що матиме загальну потужність переробки 700 тис. тонн на рік і включатиме етап сортування.

За його словами, Київ має чіткі плани поступового відходу від технології захоронення як від застарілої та екологічно небезпечної методики.

«У жовтні 2017 року були ухвалена Національна стратегія поводження із відходами, у лютому 2019 року – Національний план. Оновлена законодавча база працює лише кілька місяців. Тим не менше, місто Київ готує власний регіональний план управління відходами для Києва. Це комплексний документ, що погоджується з Мінрегіоном та Мінприроди», – говорить Пантелеєв.

Він також заявив, що, зважаючи на стан полігону твердих побутових відходів № 5 поблизу с. Підгірці на Київщині, у Києві відібрані потенційні земельні ділянки для розміщення заводу механіко-біологічної обробки і розпочато проектування.

Нагадаємо, на київському полігоні твердих побутових відходів №5, що поблизу села Підгірці, триває реконструкція та рекультивація – його безпечне закриття.

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