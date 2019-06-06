Закриття сміттєвого полігона в Підгірцях: що зараз там відбувається



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Засипана перша карта полігону площею 18,15 га

Повністю засипана мінеральним ґрунтом перша карта полігона

На київському полігоні твердих побутових відходів №5, що поблизу села Підгірці, триває реконструкція та рекультивація – його безпечне закриття. Так, на сьогодні мінеральним ґрунтом засипана перша карта полігону площею 18,15 га. Також на полігоні за останні три роки ліквідовані аварійні схили, що могли призвести до виникнення надзвичайної ситуації. Про це повідомив голова правління ПрАТ «Київспецтранс» Андрій Грущинський (підприємство за договором здійснює експлуатацію полігону).

«Місто прийняло рішення про закриття полігона, який працює більше 33 років. Ми послідовно рухаємось згідно із тим планом робіт, який був затверджений рішенням Київської міської ради. Паралельно міська влада працює над створенням альтернативи – сміттєпереробного комплексу, який забезпечить переробку 450 тисяч тонн сміття на рік, яке зараз вивозиться на полігон. Наразі там триває процес реконструкції: здійснене утеплення будівлі очисних споруд, відновлені трубопроводи для скидання перміату (технічної води, що утворюється після роботи системи з переробки фільтрату), будується підпірна стінка, що зміцнить карту полігона і не дозволить вилитись фільтрату», – говорить Грущинський.

Він зауважив, що наразі повністю засипана мінеральним ґрунтом перша карта полігона.

«Це дуже важливий етап рекультивації (закриття) полігону. Ми пересипали першу карту, сюди сміття вже не буде завозитись, лише здійснюватиметься формування схилів. Зазначу, що вся робота на полігоні відбувається під контролем громадськості, зокрема, активістів та мешканців навколишніх сіл, які системно бувають на полігоні й контролюють його стан», – сказав керівник «Київспецтрансу».

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