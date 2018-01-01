У Києві подорожчав проїзд на 53 маршрутках

В основному проїзд підняли на одну гривню

Станом на 29 січня 53 маршрути збільшили ціну за проїзд на 1 гривню. Про це повідомили у комунальній службі перевезень КМДА на інформаційний запит Укрінформу. Так, за наявною в служби перевезень інформацією тариф на маршрутах №405, 414, 415, 445, 470, 513, 589, 598-Д, 408, 437, 450, 455, 205, 599, 465, 151, 434, 496, 504, 509, 526, 528, 542, 555,



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Фото: «Главком» У столиці подорожчав проїзд в приватних маршрутках

В основному проїзд підняли на одну гривню

Станом на 29 січня 53 маршрути збільшили ціну за проїзд на 1 гривню.

Про це повідомили у комунальній службі перевезень КМДА на інформаційний запит Укрінформу.

Так, за наявною в служби перевезень інформацією тариф на маршрутах №405, 414, 415, 445, 470, 513, 589, 598-Д, 408, 437, 450, 455, 205, 599, 465, 151, 434, 496, 504, 509, 526, 528, 542, 555, 177, 178, 499, 573 зріс на одну гривню з 6 грн до 7 грн;

- на маршрутах № 535, 198, 200-к, 201, 497-к, 427, 432, 491, 600, 249, 569, 577, 439, 477, 508, 510, 566, 475, 567, 474, 565 - з 5 грн до 6 грн;

- на маршрутах 402, 194, 582 - з 4 грн до 5 грн.

Як повідомили у Службі перевезень, на сьогодні київська міська влада позбавлена законних підстав впливати на тарифи з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які працюють у режимі маршрутного таксі.

«Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 240 від 25.03.2015 року скасовано державне регулювання тарифів на перевезення пасажирів на автомобільному транспорті загального користування, в тому числі які працюють в режимі маршрутного таксі. Тарифи на перевезення пасажирів розраховуються згідно з Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої Міністерством транспорту та зв'язку від 17.11.2009 р. № 1175. Відповідно до Методики тариф на перевезення на міських автобусних маршрутах загального користування міста Києва, які працюють у режимі маршрутного таксі, є вільним, а тому формується кожним перевізником самостійно», - йдеться у повідомленні.

Водночас, відповідно до п. 2.3.4. договорів про організацію перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування м. Києва перевізники зобов'язані повідомляти Департамент транспортної інфраструктури про зміну тарифу на проїзд протягом одного робочого дня з дати запровадження нового тарифу.

Нагадаємо, у грудні член Асоціації перевізників Києва Юрій Артеменко заявив, що через значне подорожчання палива проїзд у столичних маршрутках може зрости до 9 гривень.

Раніше повідомлялося, що у Києві істотно дорожчає проїзд в маршрутках. Через подорожчання палива вартість проїзду в київських маршрутках може зрости до 9 гривень.