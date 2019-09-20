У Києві поліцейські цілий день перевіряли «замінування» цілого списку об’єктів



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Псевдомінерам загрожує до шести років позбавлення волі

Столичні правоохоронці у п'ятницю, 20 вересня, завершили перевірку масових «замінувань» цілого ряду об’єктів у Києві.

Про це у Facebook близько 20-ї години написала начальник відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Києві Оксана Блищик.

«Щойно перевірки завершилися: нічого небезпечного», - повідомила Блищик.

За її словами, слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Псевдомінерам загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, Київ в п’ятницю, 20 вересня, знову зазнав атаки «мінувальників». Невідомий вранці заявив про вибухівку, закладену у житлові будинки, медичні заклади, дитячі садки, торгові центри, мости, і про мінування посольства США.