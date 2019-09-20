Масове мінування у Києві: у списку лікарні, пологові будинки, дитсадки, ТРЦ і посольство США



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Інформація про мінування будівель, із вказанням конкретних об’єктів Києва, надійшла на електронну пошту поліції столиці о 08:09

Київ в п’ятницю, 20 вересня, знову зазнав атаки «мінувальників».

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на правоохоронні органи.

Зазначається, що невідомий заявив про вибухівку, закладену у житлові будинки, медичні заклади, дитячі садки, торгові центри, мости, і навіть мінування посольства США.

Зазначається, що інформація про мінування будівель, із вказанням конкретних об’єктів Києва, надійшла на електронну пошту поліції столиці о 08:09.

Житлові будинки:

проспект Генерала Ватутіна, 3а, вулиця Привокзальна, 2а, провулок Богдана Хмельницького, 4, провулок Яновського, 4б, вулиця Кемеровської, 67, вулиця Антоновича, 66, вулиця Кудряшова, 15, вулиця Боголюбоава, 31, вулиця Бджілки, 5, Московська площа, 3, вулиця Миколи Закревського, 95а, провулок Охтирський, 4, проспект Перемоги, 67, вулиця Марини Раскової, 19, пологові будинки.

Лікарні:

Київський пологовий будинок №1 за адресою вулиця Арсенальна, 5, Київський пологовий будинок №2 за адресою вулиця Мостицька, 11, Київський пологовий будинок №3 за адресою вулиця Василя Кучера, 7, Київський пологовий будинок №5 за адресою проспект Лобановського, 2, Київський пологовий будинок №6 за адресою вулиця Петра Запорожця, 26а, Міська клінічна лікарня №4 за адресою вулиця Солом’янська, 17, Міська клінічна лікарня №5 за адресою вулиця Відпочинку, 11, Онкологічний центр міська клінічна лікарня №11 за адресою вулиця Рогозовська, 6.

Дитсадки:

«Планета дитинства», Baby Star, «Аристотель», «Монтессорі», «Орлятко», «Осокорки», «Проліски», «Лісовий дзвіночок», «Веселка», «Ромашка», «Гроно».

Торгові центри:

Gulliver, Ocean Plaza, Globus, Retroville, Метроград, Комод, ЦУМ, Art Mall, Вулиця, Караван, Метрополіс, Квадрат, Аркадія, Dream Town, Лимон, New Way, Rive Gauche, Магеллан, Атмосфера, Променаду, Україна

Нагадаємо, 19 вересня на електронну адресу СБУ надійшло повідомлення про замінування мостів та пологових будинків Києва.