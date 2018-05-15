У Києві поліція затримала двох викрадачів бізнесмена (відео)

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Викрадачі вимагали за заручника 50 тисяч доларів

Звільнити підприємця зловмисники збиралися лише за умови, якщо його дружина передасть їм 50 тисяч доларів

До столичної поліції звернулась мешканка Івано-Франківська, яка повідомила про викрадення її чоловіка. Жінка додала, що їй зателефонували невідомі та запропонували повернути заручника в обмін на викуп. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, у ході першочергових заходів працівники карного розшуку встановили місце, звідки викрали чоловіка. Також вивчалися записи вуличних камер відеоспостереження, які встановлені у Києві в рамках програми «Безпечна столиця». Тож поліцейські дізналися про рух напрямку та модель автомобіля, на якому увезли підприємця.

«За півдоби ми встановили місце ймовірного перебування заручника та, щоби не ризикувати його життям, вирішили задіяти спецпризначенців «КОРДу». Після проведення необхідних заходів ми звільнили чоловіка – і зараз його життю та здоров’ю нічого не загрожує. У квартирі перебував один із зловмисників, іншого співучасника затримали у під’їзді цього ж будинку. Їх обох затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - повідомив Крищенко.

Затримані викрадачі – 38-річні жителі Донецької області, які останнім часом проживали у столиці. Один з них мав при собі зареєстровану зброю – пістолет «Форт» із набоями до нього. Вказані предмети вилучили та направили на експертизу.

«Нам відомо, що потерпілий займався підприємницькою діяльністю, а відтак у столиці перебував у бізнесових справах. Проте, як він опинився у полі зору зловмисників, ще належить встановити. За звільнення правопорушники вимагали від дружини підприємця 50 тисяч доларів США», - зазначив очільник столичної поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Затриманим загрожує до семи років позбавлення волі. Правоохоронці з’ясовують причетність інших осіб до даної події, аби притягнути винних до відповідальності.

Слідчі готують клопотання до суду щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.