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    У Києві поліція зловила диверсантку з Росії (фото)

    Громадянку РФ затримали на одному з блок-постів у Дніпровському районі Києва - У Києві поліція зловила диверсантку з Росії (фото)
    Громадянку РФ затримали на одному з блок-постів у Дніпровському районі Києва
    фото: Патрульна поліція Києва

    Затриманих диверсантів і зрадників поліція передала СБУ

    У Києві триває робота з виявлення диверсантів та зрадників. Про це повідомляє столична Патрульна поліція.

    Під час несення служби на блок-посту у Дніпровському районі міста увагу патрульних привернула пасажирка ВАЗ, що поводилася дуже нервово. Жінка виявилась громадянкою Росії.

    В її телефоні інспектори виявили відео переміщення військової техніки ЗСУ, яке вона надсилала в РФ.

    У Солом'янському районі інспектори звернули увагу на чоловіка, який порушував комендантську годину. У телефоні затриманого патрульні виявили фото блок-постів та обстріляних ракетами об'єктів.

    Ще одного зловмисника інспектори затримали у Подільському районі, неподалік позицій ЗСУ. Затриманий виявися любителем російської пропаганди, про що засвідчила величезна кількість груп у його телефоні.

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    У Києві поліція зловила диверсантку з Росії (фото)
    У Києві поліція зловила диверсантку з Росії (фото)
    У Києві поліція зловила диверсантку з Росії (фото)
    У Києві поліція зловила диверсантку з Росії (фото)
    фото: Патрульна поліція Києва

    Затриманих патрульні передали працівникам Служби безпеки України.

    Як повідомлялося, в Україні протягом минулого місяць правоохоронці затримали близько 600 диверсантів.

    Теги: Національна поліція України росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    У Києві поліція зловила диверсантку з Росії (фото)