У Києві поліція зловила диверсантку з Росії (фото)
Затриманих диверсантів і зрадників поліція передала СБУ
У Києві триває робота з виявлення диверсантів та зрадників. Про це повідомляє столична Патрульна поліція.
Під час несення служби на блок-посту у Дніпровському районі міста увагу патрульних привернула пасажирка ВАЗ, що поводилася дуже нервово. Жінка виявилась громадянкою Росії.
В її телефоні інспектори виявили відео переміщення військової техніки ЗСУ, яке вона надсилала в РФ.
У Солом'янському районі інспектори звернули увагу на чоловіка, який порушував комендантську годину. У телефоні затриманого патрульні виявили фото блок-постів та обстріляних ракетами об'єктів.
Ще одного зловмисника інспектори затримали у Подільському районі, неподалік позицій ЗСУ. Затриманий виявися любителем російської пропаганди, про що засвідчила величезна кількість груп у його телефоні.
Затриманих патрульні передали працівникам Служби безпеки України.
Як повідомлялося, в Україні протягом минулого місяць правоохоронці затримали близько 600 диверсантів.