У Києві поліція зловила диверсантку з Росії (фото)

Громадянку РФ затримали на одному з блок-постів у Дніпровському районі Києва

Затриманих диверсантів і зрадників поліція передала СБУ

У Києві триває робота з виявлення диверсантів та зрадників. Про це повідомляє столична Патрульна поліція.

Під час несення служби на блок-посту у Дніпровському районі міста увагу патрульних привернула пасажирка ВАЗ, що поводилася дуже нервово. Жінка виявилась громадянкою Росії.

В її телефоні інспектори виявили відео переміщення військової техніки ЗСУ, яке вона надсилала в РФ.

У Солом'янському районі інспектори звернули увагу на чоловіка, який порушував комендантську годину. У телефоні затриманого патрульні виявили фото блок-постів та обстріляних ракетами об'єктів.

Ще одного зловмисника інспектори затримали у Подільському районі, неподалік позицій ЗСУ. Затриманий виявися любителем російської пропаганди, про що засвідчила величезна кількість груп у його телефоні.

Затриманих патрульні передали працівникам Служби безпеки України.

Як повідомлялося, в Україні протягом минулого місяць правоохоронці затримали близько 600 диверсантів.