За місяць війни правоохоронці затримали в Україні близько 600 диверсантів

У телефонах диверсантів є фото українських військових, підрозділів та блокпостів.

Диверсанти здебільшого документували позиції ЗСУ

В Україні протягом минулого місяць правоохоронці затримали близько 600 диверсантів. Вони співпрацювали з агресором та допомагали російським окупантам. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Протягом останнього місяця лише підрозділами Національної поліції було затримано близько 600 диверсантів. ДРГ були різні за складом, за кількістю осіб та, вочевидь, призначалися для виконання різних завдань», – зазначив перший заступник очільника МВС Євгеній Єнін.

За його словами, диверсанти здебільшого документували позиції ЗСУ, оскільки в їх телефонах є фото українських військових, підрозділів та блокпостів.

Єнін додав, що тільки за минулу добу у Дніпропетровській області було затримано 5 потенційних членів ДРГ. Їх передали Службі безпеки України.

Представник МВС закликав українців бути пильними та у випадку виявлення підозрілих осіб звертатися до поліції.

Нагадаємо, суд арештував 43-річну мешканку Маріуполя з можливістю внесення грошової застави на суму 992 тис. грн, яка виправдовувала збройну агресію РФ проти України.

Нагадаємо, що в Україні триває 39-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», Росія заявила, що на прохання президента Туреччини окупанти відпустять іноземців з Маріуполя. Відомо, що ворог відкриє коридор для евакуації. «Зелений коридор» мали відкрити опівночі 3 квітня.