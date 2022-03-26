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    ЗСУ знищили групу диверсантів на Одещині

    Окупанти продовжують спроби зайняти територію Одещини - ЗСУ знищили групу диверсантів на Одещині
    Окупанти продовжують спроби зайняти територію Одещини
    ілюстративне фото з відкритих джерел

    З моря на Одещину намагалися висадитися російські диверсанти

    Російські військові продовжують спроби вести розвідку по Одеському узбережжю. У суботу, 26 березня, ворог намагався висадити з моря диверсійно-розвідувальну групу. Про це повідомив офіцер оперативного командування «Південь» полковник Владислав Назаров.

    За його словами, диверсійно-розвідувальна група рухалася на швидкісних катерах, однак противник зазнав провалу. ДРГ знищили Збройні сили України.

    «Противник продовжує ведення розвідки берегової смуги та акваторії Чорного моря. Але системи ППО Одещини виконують свої завдання за призначенням. Ворожа спроба висадки ДРГ з використанням швидкісних катерів в Одеській області виявилась не вдалою», – сказав Назаров.

    Нагадаємо, українські захисники знищили командира бригади морської піхоти Росії. Він командував тими піхотинцями, які хотіли штурмувати Одесу, але були ліквідовані під Миколаєвом і Маріуполем.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили групу диверсантів на Одещині