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    У Києві працівники «Укрпошти» виявили «радіоактивну» посилку з Росії

    • Розсилка
    <p>Працівниця &laquo;Укрпошти&raquo; в одній з посилок виявила бочку з написом &laquo;Радіоактивно&raquo;</p> - У Києві працівники «Укрпошти» виявили «радіоактивну» посилку з Росії

    Працівниця «Укрпошти» в одній з посилок виявила бочку з написом «Радіоактивно»

    Фото: «Інформатор»

    Рятувальники оглянули предмет та встановили, що він не несе радіактивної загрози

    Столичні рятувальники перевірили підозрілий предмет у посилці, який виявили працівники «Укрпошти».

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у м. Києві.

    «29 березня об 11:13 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від працівників ПАТ «Укрпошта» про те, що на вул. Георгія Кірпи, 2, в 1-поверховій будівлі з оброблення та перевезення пошти в кімнаті прийому посилок виявлено підозрілу ємкість з невідомою речовиною», - розповіли в ДСНС.

    Зазначається, що на місце події було направлено чергове відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві.

    Рятувальники оглянули предмет та встановили, що він не несе радіактивної загрози.

    Як повідомило видання «Інформатор», працівниця «Укрпошти» в одній з посилок виявила бочку з написом «Радіоактивно». Відправлення йшло з Росії в Донецьку область.

    Нагадаємо, у британських університетах Ессекса і Глазго в поштових відділеннях було виявлено підозрілі посилки, які були схожі на поштові бомби.

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