  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У двох університетах в Британії виявлено підозрілі посилки

    • Розсилка
    Поліція оточила навчальні будівлі та деякі сусідні - У двох університетах в Британії виявлено підозрілі посилки
    Поліція оточила навчальні будівлі та деякі сусідні
    Фото: DailyMail

    Правоохоронці не назвали знахідку вибухонебезпечною

    У британських університетах Ессекса і Глазго в поштових відділеннях було виявлено підозрілі посилки, які були схожі на поштові бомби. Усіх студентів з університетів евакуювали з метою безпеки.

    Про це повідомляє DailyMail

    Зазначається, що поліція оточила навчальні будівлі та деякі сусідні. На місце події приїхали і пожежники. Дороги довкола університетів також було оточено. 

    5.

    Правоохоронці не назвали знахідку вибухонебезпечною. Ці посилки були схожі на ті, що було виявлено в аеропортах «Хітроу»,»Лондон-Сіті» та на залізничній станції «Ватерлоо». Вміст таких посилок може спричинити лише слабку пожежу. Поліція пов'язує всі ці знахідки між собою. 

    Навчальні заклади буде зачинено до кінця дня. 

    До слова, посилки з вибухівкою, які були виявлені в вівторок у Лондоні, могли відправити з Ірландії.

    Читайте також
    Велика Британія вибухівка поліція університет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ