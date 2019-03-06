У двох університетах в Британії виявлено підозрілі посилки



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Поліція оточила навчальні будівлі та деякі сусідні Фото: DailyMail

Правоохоронці не назвали знахідку вибухонебезпечною

У британських університетах Ессекса і Глазго в поштових відділеннях було виявлено підозрілі посилки, які були схожі на поштові бомби. Усіх студентів з університетів евакуювали з метою безпеки.

Про це повідомляє DailyMail.

Зазначається, що поліція оточила навчальні будівлі та деякі сусідні. На місце події приїхали і пожежники. Дороги довкола університетів також було оточено.

Правоохоронці не назвали знахідку вибухонебезпечною. Ці посилки були схожі на ті, що було виявлено в аеропортах «Хітроу»,»Лондон-Сіті» та на залізничній станції «Ватерлоо». Вміст таких посилок може спричинити лише слабку пожежу. Поліція пов'язує всі ці знахідки між собою.

Навчальні заклади буде зачинено до кінця дня.

До слова, посилки з вибухівкою, які були виявлені в вівторок у Лондоні, могли відправити з Ірландії.