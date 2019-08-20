У Києві прибрали ще три десятки МАФів (фото)



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Демонтаж незаконного павільйону Фото: Павло Бірюк,у Facebook.

Комунальники демонтували незаконні тимчасові споруди

Минулого тижня (12–16 серпня) у Києві було прибрано 31 незаконну тимчасову споруду. Демонтажні роботи проводилися комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС. Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

Так, було демонтовано:

1 кіоск на вул. Героїв Дніпра, 41

1 літній майданчик при кафе, барі, ресторані на просп. Маяковського, 97/15

1 незаконна продуктова клітка на просп. Правди, 66

1 павільйон на вул. Ентузіастів, 37

1 незаконна продуктова клітка на вул. Героїв Севастополя, ріг Комарова

1 лавка-автопричеп на Харківському шосе, 158

1 павільйон на вул. Червоногвардійській, непарна сторона, біля зуп. «Ст.м. «Чернігівська»

1 павільйон на вул. Декабрістів, 12, ріг вул. Ревуцького

1 автомагазин (автолавка) на бульв. Дружби народів, 30/1

1 павільйон на бульварі Перова, 15

1 літній майданчик при кафе на просп. Маяковського, 6

1 павільйон на Чоколівському бульварі, 42

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Героїв Севастополя, 23

1 павільйон на вул. Гмирі, 1г

1 лавка-автопричеп на просп. Перемоги, 48а

1 павільйон на вул. Васильківській, 41/28

1 незаконна продуктова клітка на вул. Маршала Гречка, 20

1 павільйон на вул. Глибочицькій, ріг вул. Лук’янівська

1 автокав’ярня на бульв. Дружби народів, 30а

1 павільйон на вул Полярній, 15

2 павільйони на вул. Маршала Тимошенка, 21 (обидва - біля ст. м. «Мінська»)

1 павільйон на пл. Героїв Бреста, 1

2 незаконні продуктові клітки на вул. Архітектора Ніколаєва, 7

1 павільйон на просп. Маяковського, 65

2 автолавки на бульв. Лесі Українки, 26

1 павільйон на вул. Куренівській, 16

1 автокав’ярня на вул. Володимірській, 60, біля входу до парку ім. Т. Шевченка

1 гараж на вул. Ярославів Вал, 16-б.

Як повідомлялося, також триває прибирання Києва від засилля реклами.