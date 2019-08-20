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    Новини

    У Києві прибрали ще три десятки МАФів (фото)

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    Демонтаж незаконного павільйону - У Києві прибрали ще три десятки МАФів (фото)
    Демонтаж незаконного павільйону
    Фото: Павло Бірюк,у Facebook.

    Комунальники демонтували незаконні тимчасові споруди

    Минулого тижня (12–16 серпня) у Києві було прибрано 31 незаконну тимчасову споруду. Демонтажні роботи проводилися комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС. Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

    Так, було демонтовано:

    • 1 кіоск на вул. Героїв Дніпра, 41
    • 1 літній майданчик при кафе, барі, ресторані на просп. Маяковського, 97/15
    • 1 незаконна продуктова клітка на просп. Правди, 66
    • 1 павільйон на вул. Ентузіастів, 37
    • 1 незаконна продуктова клітка на вул. Героїв Севастополя, ріг Комарова 
    • 1 лавка-автопричеп на Харківському шосе, 158
    • 1 павільйон на вул. Червоногвардійській, непарна сторона, біля зуп. «Ст.м. «Чернігівська»
    • 1 павільйон на вул. Декабрістів, 12, ріг вул. Ревуцького
    • 1 автомагазин (автолавка) на бульв. Дружби народів, 30/1
    • 1 павільйон на бульварі Перова, 15
    • 1 літній майданчик при кафе на просп. Маяковського, 6
    • 1 павільйон на Чоколівському бульварі, 42
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Героїв Севастополя, 23
    • 1 павільйон на вул. Гмирі, 1г
    • 1 лавка-автопричеп на просп. Перемоги, 48а
    • 1 павільйон на вул. Васильківській, 41/28
    • 1 незаконна продуктова клітка на вул. Маршала Гречка, 20
    • 1 павільйон на вул. Глибочицькій, ріг вул. Лук’янівська
    • 1 автокав’ярня на бульв. Дружби народів, 30а 
    • 1 павільйон на вул Полярній, 15
    • 2 павільйони на вул. Маршала Тимошенка, 21 (обидва - біля ст. м. «Мінська»)
    • 1 павільйон на пл. Героїв Бреста, 1
    • 2 незаконні продуктові клітки на вул. Архітектора Ніколаєва, 7
    • 1 павільйон на просп. Маяковського, 65
    • 2 автолавки на бульв. Лесі Українки, 26
    • 1 павільйон на вул. Куренівській, 16
    • 1 автокав’ярня на вул. Володимірській, 60, біля входу до парку ім. Т. Шевченка
    • 1 гараж на вул. Ярославів Вал, 16-б.

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    У Києві прибрали ще три десятки МАФів (фото)
    У Києві прибрали ще три десятки МАФів (фото)
    У Києві прибрали ще три десятки МАФів (фото)
    У Києві прибрали ще три десятки МАФів (фото)
    У Києві прибрали ще три десятки МАФів (фото)
    У Києві прибрали ще три десятки МАФів (фото)
    У Києві прибрали ще три десятки МАФів (фото)
    У Києві прибрали ще три десятки МАФів (фото)
    У Києві прибрали ще три десятки МАФів (фото)
    У Києві прибрали ще три десятки МАФів (фото)
    У Києві прибрали ще три десятки МАФів (фото)
    У Києві прибрали ще три десятки МАФів (фото)
    У Києві прибрали ще три десятки МАФів (фото)
    У Києві прибрали ще три десятки МАФів (фото)
    У Києві прибрали ще три десятки МАФів (фото)

    Як повідомлялося,  також триває прибирання Києва від засилля реклами.

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