Кличко показав, як влада очищує Київ від реклами (відео)



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На вулиці Бориса Гмирі демонтували незаконні вивіски Фото: скріншот відео

На сьогодні у Києві залишилося 4750 наземних рекламних конструкцій

Мер Києва Віталій Кличко показав, як триває прибирання Києва від засилля реклами. Відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Ми продовжуємо очищувати місто від засилля реклами. І я вдячний, що нам у цьому допомагають небайдужі кияни! Нещодавно, наприклад, до КП «Київреклама» звернулися мешканці нового мікрорайону на вулиці Бориса Гмирі. Там «кмітливі» підприємці, з порушеннями і незаконно, розмістили на фасадах будинків свої рекламні конструкції. Під час перевірки інспектори виявили 259 таких конструкцій. І днями демонтували їх», - зазначив у дописі до відео мер столиці.

Він повідомив, що декілька підприємців, отримавши попередження про демонтаж, намагалися «домовитися» з інспекторами. Але, це не допомогло. За словами Кличка, трапляються й випадки, коли власники незаконних конструкцій силою намагаються зупинити працівників «Київреклами». Тоді доводиться викликати на допомогу поліцію».

Кличко наголосив, що у столиці продовжують прибирати і великі білборди. Наприклад, минулого тижня на проспекті Валерія Лобановського демонтували 78 наземних рекламних конструкцій.

«4 роки тому я ініціював «прибирання» Києва від реклами. Разом з основними операторами ринку реклами ми напрацювали і почали втілювати нову схему розміщення реклами в столиці - як на фасадах будинків, так і вздовж доріг. Результатом стало суттєве зменшення наземних рекламних засобів (білбордів). Тоді їх було понад 12 тисяч. Сьогодні ж - 4750. І ми наближаємося до граничної цифри, яку визначили з операторами ринку, - 4390», - підкреслив мер Києва.