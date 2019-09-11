У Києві пройде свій Oktoberfest



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Фестиваль крафтового пива відбудеться на ВДНГ

28 та 29 вересня на території експоцентру ВДНГ наймасштабніший фестиваль крафтового пивоваріння Craft Beer Fest Autumn.

На фестивалі зберуться поціновувачі крафту. Їх зустрічатимуть кращі броварні України та більше 200 сортів авторського пінного. Про це повідомляється на сторінці організаторів у Facebook.

Також на відвідувачів чекають пивна йога для кмітливих, веселі розваги, конкурси та майстер-класи з приємними сюрпризами від партнерів фестивалю.

«Крафтове – це постійні експерименти та зламані стереотипи. Це неймовірний калейдоскоп смаків, створений у маленьких пивоварнях за авторськими рецептами. Це вибух емоцій, що детонує у смакових рецепторах», - додали організатори пивного фестивалю.

Вхід на Craft Beer Fest Autumn за квитками.

Як повідомлялося, 11-15 вересня на честь 40-го ювілейного сезону Київського академічного театру «Золоті Ворота» відбудеться міжнародний театральний фестиваль Open Open Open Golden Gate Theatre Festival.