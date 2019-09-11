У Києві стартує міжнародний театральний фестиваль (програма)



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Сцена з вистави «Сталкери»

На 5 днів театр «Золоті ворота» стане центром театральних подій

11-15 вересня на честь 40-го ювілейного сезону Київського академічного театру «Золоті Ворота» відбудеться міжнародний театральний фестиваль Open Open Open Golden Gate Theatre Festival. Про це повідомили у Департаменті культури Київської міської держадміністрації.

У рамках фестивалю відбудуться перегляд вистав, обговорення та дискусії, зустрічі, воркшопи, екскурсії Києвом. За задумом організаторів, фестиваль створить унікальну інформативну платформу й об’єднає українських та зарубіжних діячів театральної сфери.

На 5 днів театр «Золоті ворота» стане центром театральних подій: спілкування, обмін досвідом та ідеями, нові професійні зв’язки та можливості. Театральні діячі з Європи та України зберуться у просторі театру.

Захід відбуватиметься на трьох локаціях: Київський академічний театр «Золоті Ворота», Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, Сцена 6 (Довженко-Центр).

Під час фестивалю можна переглянути вистави:

11 вересня 19:00 – «Річард III»

Жанр: Політичний гротеск.

Вистава про політику, про боротьбу за владу, про цинізм і жорстокість тих, хто претендує на найвищу посаду державної влади.

12 вересня 14:00 – «Сьогодні вечері не буде»

Жанр: Історичний фарс.

Режисер пропонує свою версію подій однієї всесвітньо відомої ночі на дачі одіозного диктатора Йосипа Сталіна. Але не чекайте історичних реконструкцій. Тут все по-іншому.

12 вересня 19:00 – «Тату, ти мене любив?»

Жанр: Сімейні спогади на дві дії.

Сімейні спогади на дві дії. Чому батько завжди говорить тільки про колодязь і ніколи про те, чи любив він сина? Але хіба це зараз важливо, хто кого любив?

13 вересня 14:00 – «І створив собі кумира»

Жанр: Голодомор.Дорога.

Глядачеві запропоновано здійснити подорож крізь час і стати безпосереднім свідком подій початку 1930-х років, відчути на собі тодішню атмосферу і взяти участь у дії спектаклю.

13 вересня 19:00 – «Отелло/Україна/Facebook»

Жанр: Це зовсім не Отелло

Вистава на тему відсутності цензури правди і фейка у просторі соціальних мереж.

14 вересня 14:00 – «Каліки»

Жанр: Майже комедія про двох підлітків, які говорять про дівчат і свої хвороби.

Це історія про двох хлопців, які подружилися у реабілітаційній клініці. Обидва вони за соціальними сумнівними стандартами «каліки». Але це історія насамперед про підлітків, які бачать себе дорослими, а не про їхні хвороби.

14 вересня 19:00 – «Сталкери»

(Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра).

Жанр: Специфічна комедія.

Вистава про забуту, покинуту родину, яка залишилася у зоні відчуження Чорнобиля. Тут міф і реальність мають однакову силу, де радіоактивний гумор межує з правдою нашого життя.

15 вересня 13:00 – «Місто богів»

Жанр: Треш-колаж.

Місто богів за п’єсою «Випадок в місті Гога» словенського драматурга Славка Грума від білоруського режисера Юрія Дівакова розширює межі нашого досвіду, адже вистава зроблена на стику драматичного театру і театру предмета.