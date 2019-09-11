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    У Києві стартує міжнародний театральний фестиваль (програма)

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    Сцена з вистави&nbsp;&laquo;Сталкери&raquo; - У Києві стартує міжнародний театральний фестиваль (програма)
    Сцена з вистави «Сталкери»

    На 5 днів театр «Золоті ворота» стане центром театральних подій

    11-15 вересня на честь 40-го ювілейного сезону Київського академічного театру «Золоті Ворота» відбудеться міжнародний театральний фестиваль Open Open Open Golden Gate Theatre Festival. Про це повідомили у Департаменті культури Київської міської держадміністрації.

    У рамках фестивалю відбудуться перегляд вистав, обговорення та дискусії, зустрічі, воркшопи, екскурсії Києвом. За задумом організаторів, фестиваль створить унікальну інформативну платформу й об’єднає українських та зарубіжних діячів театральної сфери.

    На 5 днів театр «Золоті ворота» стане центром театральних подій: спілкування, обмін досвідом та ідеями, нові професійні зв’язки та можливості. Театральні діячі з Європи та України зберуться у просторі театру.

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    Захід відбуватиметься на трьох локаціях: Київський академічний театр «Золоті Ворота», Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, Сцена 6 (Довженко-Центр).

    Під час фестивалю можна переглянути вистави:

    • 11 вересня 19:00 – «Річард III»

    Жанр: Політичний гротеск.

    Вистава про політику, про боротьбу за владу, про цинізм і жорстокість тих, хто претендує на найвищу посаду державної влади.

    • 12 вересня 14:00 – «Сьогодні вечері не буде»

    Жанр: Історичний фарс.

    Режисер пропонує свою версію подій однієї всесвітньо відомої ночі на дачі одіозного диктатора Йосипа Сталіна. Але не чекайте історичних реконструкцій. Тут все по-іншому.

    • 12 вересня 19:00 – «Тату, ти мене любив?»

    Жанр: Сімейні спогади на дві дії.

    Сімейні спогади на дві дії. Чому батько завжди говорить тільки про колодязь і ніколи про те, чи любив він сина? Але хіба це зараз важливо, хто кого любив?

    • 13 вересня 14:00 – «І створив собі кумира»

    Жанр: Голодомор.Дорога.

    Глядачеві запропоновано здійснити подорож крізь час і стати безпосереднім свідком подій початку 1930-х років, відчути на собі тодішню атмосферу і взяти участь у дії спектаклю.

    • 13 вересня 19:00 – «Отелло/Україна/Facebook»

    Жанр: Це зовсім не Отелло

    Вистава на тему відсутності цензури правди і фейка у просторі соціальних мереж.

    • 14 вересня 14:00 – «Каліки»

    Жанр: Майже комедія про двох підлітків, які говорять про дівчат і свої хвороби.

    Це історія про двох хлопців, які подружилися у реабілітаційній клініці. Обидва вони за соціальними сумнівними стандартами «каліки». Але це історія насамперед про підлітків, які бачать себе дорослими, а не про їхні хвороби.

    • 14 вересня 19:00 – «Сталкери»

    (Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра).

    Жанр: Специфічна комедія.

    Вистава про забуту, покинуту родину, яка залишилася у зоні відчуження Чорнобиля. Тут міф і реальність мають однакову силу, де радіоактивний гумор межує з правдою нашого життя.

    • 15 вересня 13:00 – «Місто богів»

    Жанр: Треш-колаж.

    Місто богів за п’єсою «Випадок в місті Гога» словенського драматурга Славка Грума від білоруського режисера Юрія Дівакова розширює межі нашого досвіду, адже вистава зроблена на стику драматичного театру і театру предмета.

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