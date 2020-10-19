У Києві п’яні молодики намагалися увірватися до відділку поліції



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Затриманий – 22-річний уродженець Запорізької області, Фото: Нацполіція

Поліція затримала дебошира, який вдарив правоохоронця

Вночі біля входу до відділку поліції на станціях залізничного транспорту столичної поліції трапився інцидент. Чоловік напідпитку прийшов зі знайомим до поліцейської адмінбудівлі та почав нецензурно висловлюватись у бік правоохоронця, котрий ніс службу на території залізничного вокзалу. Далі він спробував зірвати замок із вхідних воріт, але поліцейський негайно відреагував на поведінку дебошира та затримав його на місці події. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Оперативний черговий негайно направив до поліцейського додатковий наряд.

«Під час з’ясування обставин один із зловмисників вдарив поліцейського. Правопорушника правоохоронці негайно затримали на місці. Ним виявився 22-річний уродженець Запорізької області, котрий раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Відносно його товариша складено протокол за статтею 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – розповів начальник відділу поліції на станціях залізничного транспорту поліції Києва Андрій Степанов.

За фактом події слідчі відділу поліції на станціях залізничного транспорту поліції Києва відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Затриманому оголошено підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 17 жовтня біля станції метро «Чернігівська» чоловік отримав вогнепальне поранення.