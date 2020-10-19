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    У Києві в черзі за безкоштовною їжею чоловік вдарив ножем безхатченка

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    <p>Оперативники затримали уродженця Рівненщини за ножове поранення безпритульного</p> - У Києві в черзі за безкоштовною їжею чоловік вдарив ножем безхатченка

    Оперативники затримали уродженця Рівненщини за ножове поранення безпритульного

    Фото: Нацполіція

    Різанину влаштував безробітний 61-річний уродженець Рівненської області

    До чергової частини поліції Києва по спецлінії 102 від лікарів надійшов виклик про те, що на вулиці Гвардійській 35-річний чоловік отримав ножове поранення. На місце події виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці поспілкувалися зі свідками та встановили обставини події.

    «У черзі за безкоштовною їжею, яку звичайно роздають на цьому місці, між двома чоловіками стався конфлікт. У ході з’ясування відносин один із учасників вдарив іншого по обличчю, а потім дістав ніж, вдарив ним опоненту у груди та втік з місця події», - розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції В’ячеслав Малько.

    Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали правопорушника. Ним виявився безробітний 61-річний уродженець Рівненської області, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.

    «Ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. На період досудового розслідування Голосіївський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне затриманому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі», - додав майор поліції.

    Як повідомлялося, 17 жовтня біля станції метро «Чернігівська» чоловік отримав вогнепальне поранення.

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