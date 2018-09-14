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    Смертельна ДТП у Києві: вантажівка збила пішохода з пляшкою горілки (фото, відео)

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    ДТП на проспекті Науки - Смертельна ДТП у Києві: вантажівка збила пішохода з пляшкою горілки (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    ДТП на проспекті Науки

    У момент зіткнення в руці у пішохода-порушника була пляшка горілки

    У четвер, 13 вересня, на проспекті Науки у Києві сталася ДТП за участю вантажного автомобіля та пішохода.

    Аварія трапилася близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія вантажівки, він рухався по проспекту Науки з боку автовокзалу в крайній правій смузі. Зліва в другій смузі їхав мікроавтобус, зіткнення з яким чоловікові, що перебігав дорогу, вдалося уникнути. Однак він вискочив прямо під колеса вантажівки. Водій не встиг вчасно загальмувати і пішохід головою влетів прямо в лобове скло автомобіля. Від отриманих травм пішохід помер на місці.

    У момент зіткнення в руці у пішохода-порушника була пляшка горілки.

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    Смертельна ДТП у Києві: вантажівка збила пішохода з пляшкою горілки
    Смертельна ДТП у Києві: вантажівка збила пішохода з пляшкою горілки
    Смертельна ДТП у Києві: вантажівка збила пішохода з пляшкою горілки
    Смертельна ДТП у Києві: вантажівка збила пішохода з пляшкою горілки
    Смертельна ДТП у Києві: вантажівка збила пішохода з пляшкою горілки
    Фото: Інформатор

    На місці працював екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група. Винуватця ДТП встановить слідство.

    Як повідомлялося, до Печерського районного суду столиці скеровано обвинувальний акт стосовно водія автомобіля Hummer, який підозрюється у вчиненні ДТП на бульварі Лесі Українки зі смертельними наслідками.

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