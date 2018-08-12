У Києві п’ятеро молодиків напали на двох хлопців, які здалися їм геями



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Будівля посольства Бразилії у Києві, біля якої стався напад

Один з нападників погрожував застосувати пістолет

У ніч на 11 серпня група з п’яти-шести чоловік напала на двох хлопців, яких вони запідозрили у гомосексуальних проявах. Про це повідомив один з постраждалих Микита Понарін.

У себе на Facebook він написав, що напад стався близько 1 ночі біля Андріївського узвозу в Києві поряд із будівлею посольства Бразилії.

«Їм (нападникам – ред.) не сподобався мій септум (пірсинг – ред.) в носі, мої джинси, вино замість пива, тому що тільки пиво - чоловічий напій, і ще багато чого. Ще їм бачилося, що ми цілувалися, на що я взагалі випав в осад. З фразою «ну че, [геї], подобається в [дупу кохатися]?». Один з них почав бити. [Геї] ми чи ні - їм було [все рівно]. Було боляче. Їх було 5 або 6 чоловік, я погано пам'ятаю. Пам'ятаю, що на одному була балаклава і був пістолет в руках - сподіваюся, фейковий. Втекти ми не могли - пістолет був спрямований на мене, а дорогу вони перегородили», - розповів постраждалий.

За його словами, саму бійку він погано пам’ятає: його били і він бив також. Понарін заявив, що отримав несмертельні травми, зокрема, струс мозку, синці і садна, забиття грудної клітини та носа, на голові довелося накласти декілька швів.

Він оприлюднив фото своїх травм.

Хлопець зазначив, що вони разом з іншим постраждалим звернулися до поліції, зафіксували у лікарні травми. За його словами, шанси на успішне розслідування будуть тільки, якщо на будівлі посльства працювали камери, проте він на це не сподівається.

Понарін заявив, що зберігає позитивний настрій на одужання.

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